Payconiq disparaitra en 2026: qu'est-ce qui changera pour ses nombreux utilisateurs?

Lancé en Belgique en novembre 2023, Wero est déjà accessible via les applications des quatre grandes banques belges : Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC/CBC, qui sont également actionnaires de Bancontact Payconiq Company aux côtés de Crelan.

L'application "Payconiq by Bancontact" restera

Bien que la marque Payconiq disparaisse, son application mobile très prisée des Belges, "Payconiq by Bancontact", ne sera pas abandonnée. "Nous continuerons à y investir", a affirmé Nathalie Vandepeute. Toutefois, l’arrivée de Wero impliquera un changement de nom et d’identité pour l’application.

"Techniquement parlant, cela ne change rien pour l'utilisateur", assure la CEO. Une cohabitation entre les deux systèmes est prévue, afin de limiter tout impact sur l’expérience des consommateurs.

Peu de changements pour les utilisateurs

Les paiements entre particuliers et par QR code via "Payconiq by Bancontact" pourraient être moins fréquents. En effet, les banques proposant Wero pourraient favoriser ce dernier pour les transactions internes.