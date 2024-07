Emeline Detilleux 25e du cross-country, Pauline Ferrand-Prévot complète son palmarès

Pauline Ferrand-Prévot a dominé la course, disputée sur la colline d'Elancourt. La Française s'est échappée en début de course et a creusé progressivement l'écart. Quintuple championne du monde de la discipline, Ferrand-Prévot, 32 ans, remporte son premier titre olympique après avoir gagné aussi des titres mondiaux en mountainbike shorttrack, sur route, en cyclocross, en gravel et en VTT marathon.

Ferrand-Prévot a relégué la deuxième, l'Américaine Haley Batten à 2:57. La Suédoise Jenny Rissveds a complété le podium à 3:02, devant la Néerlandaise Puck Pieterse, quatrième à 3:23. La Britannique Evie Richards a terminé cinquième à 3:27.