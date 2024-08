Emma Plasschaert remonte à la 9e place après 6 régates en ILCA 6

Afin de rattraper l'une des régates annulées jeudi en début de compétition, trois manches ont été disputées samedi et l'Ostendaise s'est respectivement classée 6e, 9e et 16e des séries du jour.

La skippeuse belge, 4e des précédents JO de Tokyo, totalise 52 unités, mais ses principales rivales ont marqué des points samedi en vue du podium final. La Néerlandaise Mait Bowmeester, 4e, 2e et 3e, conserve la tête du classement avec 12 unités. Elle est suivie par la Danoise Anne-Marie Rindom, la championne olympique en titre, respectivement 2e, 8e et 4e samedi, avec 28 points. Plus loin, on retrouve la Britannique Hannah Snellgrove est 3e, avec 39 points.