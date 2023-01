Euro de cyclisme sur piste : Quinze Belges, dont Lotte Kopecky, sélectionnés pour Granges

(Belga) Quinze Belges, dont les championnes du monde Lotte Kopecky et Shari Bossuyt, ont été sélectionnées par les entraîneurs fédéraux Tim Carswell et Kenny De Ketele pour les Championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui se tiendront du mercredi 8 au dimanche 12 février à Granges, en Suisse. La fédération belge l'a annoncé lundi.

Bossuyt et Kopecky, sacrées championnes du monde de l'américaine à Saint-Quentin-en-Yvelines l'an passé, ont été sélectionnées pour les épreuves d'endurance. Kopecky a connu une année 2022 faste, avec aussi le titre mondial dans la course à l'élimination ainsi que deux titres européens (course aux points et à l'élimination) qu'elle défendra à Granges. Nicky Degrendele, Valérie Jenaer, Julie Nicolaes et Elke Vanhoof disputeront les épreuves féminines en sprint. Hélène Hesters est réserviste. En ce qui concerne les épreuves masculines, la délégation belge se composera de Thibaut Bernard, Brem Deman, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van den Bossche et Noah Vandenbranden. Tous sont engagés dans les épreuves d'endurance. En 2022, à Munich, la Belgique avait remporté cinq médailles à l'Euro. Outre les deux en or glanées par Kopecky, Robbe Ghys s'était paré d'argent dans la course aux points et avait décroché le bronze dans l'américaine avec Fabio Van den Bossche. Jules Hesters était monté sur la troisième marche du podium dans l'élimination. Van den Bossche avait également décroché deux médailles de bronze aux Mondiaux, dans la course aux points et, aux côtés de Lindsay De Vylder, l'américaine. (Belga)