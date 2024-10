Faut-il vérifier l'aptitude des seniors à conduire? Dans ces pays d'Europe, cela existe

Y a-t-il des pays où les seniors doivent repasser leur permis ?

Ce n'est pas le permis qu'ils doivent repasser, il s'agit de mesures d'aptitude ou de contrôles médicaux. C'est le cas dans plusieurs pays européens. Le Parlement européen a bien tenté d'harmoniser la règle en proposant une visite médicale obligatoire tous les 15 ans, mais le texte a été rejeté en début d'année. Faute de règle commune en Europe, c'est laissé à la libre appréciation de chaque État membre.

Selon le journal Notre Temps, dans ce domaine, c'est le Portugal le plus strict, avec un examen d'aptitudes physiques et mentales à la conduite tous les 10 ans dès 40 ans. Puis à partir de 70 ans, les conducteurs portugais devront en complément passer une évaluation médicale.

En Italie, c'est visite chez le médecin qui est imposée tous les 10 ans jusqu'à 50 ans, puis tous les 5 ans entre 50 et 70 ans, et tous les 3 ans pour les personnes âgées entre 70 et 80 ans, et enfin tous les 2 ans après 80 ans.