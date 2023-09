Fiona De Paoli, l'animatrice de "Flagrants Délits", livre ses petits secrets pour être plus écolo

C'est dans cette même nouvelle émission que l'animatrice phare de RTL a livré quelques-uns de ses "tips" pour être la plus verte possible. La présentatrice de 27 ans estime faire partie d'une génération qui "fait vachement plus attention à tout; au tri, au plastique, aux océans, aux forêts…".

Alors, "comme tout le monde", Fiona De Paoli fait "le tri des déchets", "achète plus en vrac" et "utilise les transports en commun" en voyageant "le moins possible en voiture". Des gestes auxquels s'en ajoutent d'autres: "Je fais pipi sous la douche, je prends des douches un peu plus militaires, je lave à froid..." Et des fois, même, il lui prend "une zine", avoue-t-elle, et l'animatrice se met même à ramasser les déchets autour de chez elle... De petits gestes de tous les jours plus que jamais utiles.

Retrouvez "Flagrants Délits" ce jeudi28 septembre sur RTL tvi et RTL play dès 19h50