Handicap: les cartes d'invalidité et de stationnement seront valables pour toute l'UE

Le Parlement européen a donné son feu vert mercredi, à la quasi-unanimité, à la carte européenne d'invalidité et à la carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Lorsqu'elles voyagent pour une courte période, les personnes en situation de handicap bénéficieront de l'égalité d'accès à des conditions préférentielles, telles que des droits d'entrée réduits ou nuls, un accès prioritaire et l'accès à des places de stationnement réservées.

La carte européenne du handicap sera délivrée en format physique et, lorsque c'est possible, en format numérique. Elle sera délivrée et renouvelée gratuitement. Les personnes en situation de handicap qui ont besoin de plus d'aide ou de soutien ou qui ont droit à l'aide d'un assistant personnel pourront ajouter la lettre "A" à leur carte.

Quant à la carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap, elle sera délivrée sous forme physique. Les pays de l'UE sont encouragés à la délivrer en format numérique et pourront choisir de facturer des frais administratifs (délivrance et renouvellement).

Les deux cartes devront être délivrées dans un délai de 90 jours, sauf dans les cas où des contrôles médicaux plus longs seraient requis. Le texte approuvé doit encore être formellement adopté par le Conseil (Etats membres).