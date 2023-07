Hélène Hesters en or et Nolan Huysmans en argent chez les juniors

Hélène Hesters a décroché l'or de la course par élimination chez les juniores mercredi lors de la deuxième journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour juniors et espoirs à Anadia au Portugal.

Sur le kilomètre en contre-la-montre chez les juniors, Nolan Huysmans a pris la médaille d'argent en 1:02.449 et n'a été devancé que d'un 1000e de seconde par l'Italien Davide Stella vainqueur en 1:02.448. L'Allemand Jakob Vogt, 3e en 1:02.461, complète le podium. Côté belge encore, Nicolas Aernouts est 6e.

Hélène Hesters a devancé l'Italienne Anita Baima et l'Allemande Sina Temmen pour offrir à la Belgique son deuxième titre après l'or de Noah Vandenbranden sur la poursuite individuelle U23 mardi.

La Belgique compte à son actif 7 médailles, deux en or, trois en argent et deux en bronze.

En poursuite par équipes juniors, la Belgique - avec Tom Crabbe, Stan Dens, Nolan Huysmans et Milan van den Haute - a pris la 6e place d'une épreuve remportée par l'Italie, en or avec un nouveau record du monde juniors en 3:53.980, devant la Grande-Bretagne, en argent et le Danemark, en bronze.

Toujours chez les juniors, Louis Weyts a terminé 8e de l'épreuve par élimination remportée par l'Italien Davide Stella.