Ibrahima Diallo gant de bronze, Ryad Merhy gant d'argent, Patrick Vungbo gant d'honneur

Le gant de bronze attribué au meilleur espoir chez les professionnels en 2024, est revenu à Ibrahima Diallo, champion WBA africain des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg), toujours invaincu à 25 ans après dix combats Elites (8 victoires et 2 nuls), samedi lors de la douzième édition de la Cérémonie des Gants d'Or (Golden Gloves Belgium) qui s'est déroulée dans l'un des grands hôtels de l'avenue Louise à Ixelles.

L'exploit en lourds de Ryad Merhy, 31 ans, qui a battu aux points dans un stade de Roland-Garros hébété, le héros olympique français de Rio-2016 Tony Yoka, pour signer la 32e victoire de sa carrière le 9 décembre 2023, est récompensé par le gant d'argent du meilleur combat.

Un gant d'honneur a par ailleurs été remis à l'ancien champion de Belgique et multiple challenger européen des poids welters (entre 63,502 et 66,678 kg) Patrick Vungbo (58 ans). Le Bruxellois à la technique irréprochable s'est mesuré à des champions de dimension mondiale comme Pat Barrett, Javier Castillejo et Laurent Boudouani, pour se composer un palmarès de 36 victoires (13 défaites) entre 1987 et 2000.