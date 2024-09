Il n'en avait pas fini: rassemblés autour du stade Roi Baudouin, des milliers de jeunes ont reçu la visite surprise... du pape

Alors qu'on croyait sa journée terminée après sa visite à la basilique de Koekelberg et à l'UCLouvain à Louvain-la-Neuve, le pape a fait une petite surprise à des milliers de jeunes, stationnés devant le stade Roi Baudouin.

Y est-il allé pour être sûr d'être à l'heure pour sa grande messe de demain matin ? Pas du tout ! Si le Saint-Père s'est rendu aux abords du stade, c'est pour surprendre et saluer des milliers de jeunes, qui campent devant le Stade Roi Baudouin cette nuit.

En effet, à l'occasion de la visite du Pape à Bruxelles, un programme pour les jeunes de 12 à 30 ans, intitulé "Hope Happening", est organisé au Heysel ces 28 et 29 septembre. Au programme : une marche de l’espérance, des ateliers créatifs sur la foi et la spiritualité, un festival de musique et une nuit à l’ombre du Stade Roi Baudouin dans un camping couvert spécialement aménagé dans les Palais du Heysel.

Au courant de cet événement, le pape s'est donc rendu à la rencontre de ces jeunes animés par la foi.