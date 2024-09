Immobel dans le rouge au premier semestre

"Le marché de l'immobilier reste confronté à des difficultés", avance Immobel dans la communication de ses résultats. "Les taux d'intérêt constamment élevés, les inquiétudes persistantes concernant la maîtrise de l'inflation et l'instabilité géopolitique ont freiné l'activité immobilière au cours des six derniers mois."

Sur l'ensemble des actifs d'1,6 milliard d'euros de la société, Immobel enregistre une dépréciation de 93,4 millions d'euros. Ce montant comprend une dépréciation de 48 millions d'euros en raison de la décision d'arrêter le projet lié aux tours Proximus. Immobel et l'opérateur télécom avaient conclu un accord en 2022 sur la vente et le réaménagement du siège social de Proximus. Le promoteur immobilier a finalement décidé fin août de se retirer du projet, arguant d'un trop gros impact financier sur la société, son bilan et sa position de liquidité.