Importants embarras de circulation sur l'E40: quel est l'état des routes ce lundi matin?

Enfin, du côté du chantier du carrefour Léonard. Vous perdez 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. Dans l'autre sens, 15 minutes entre le tunnel des 4 bras et Zaventem.

Au nord de Bruxelles, là vous perdez 20 minutes entre Expo et Machelen, direction Zaventem.

De l'autre côté, vous perdez 10 minutes entre Haut-Ittre et Hal.

Où vous ralentissez durant 30 minutes sur l'E40 depuis Liège, entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

On part à Bruxelles maintenant,

Dans le Hainaut, on nous signale un poids lourd accidenté entre Tournai et Courtrai, à hauteur de Blandain, en direction de Courtrai. Il obstrue la bande de gauche.

En province de Luxembourg, on nous signale un arbre sur la chaussée sur la N81 entre Arlon et Longwy, à hauteur d'Aubange. C'est en direction de la France.

Et puis sur l'E42, Namur-Liège, vous ralentissez durant 15 minutes entre Flémalle et Loncin.

Toujours à Liège, vous perdez 20 minutes ce matin sur l'E25 Maastricht-Liège, entre Wandre et Bressoux, direction Liège.

Les suites de cet accident qui s'est produit ce matin à Rocourt. C'est sur l'E40 entre Aix-la-Chapelle et Bruxelles. La circulation ne se fait plus que sur la bande d'arrêt d'urgence à cet endroit. Ce qui provoque 1h45 de files entre l'Aire de Mélen et Rocourt, en direction de Bruxelles.

08h30

On reste en Wallonie. Vous perdez actuellement 8 minutes sur l'E411 entre Hondelange et Capellen, pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg.

Toujours sur l'E411, mais en région namuroise, vous perdez 15 minutes à l'approche du chantier de Daussoulx, direction Bruxelles.

Autour de la capitale, ça ralenti pendant 30 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles, entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. 20 minutes de perdues sur la N2 entre Louvain et Bruxelles.

Sur l'E411, vous perdez 10 minutes depuis Namur pour rejoindre le Carrefour Léonard. Toujours pour rejoindre Léonard, mais depuis Waterloo, vous perdez 15 minutes.

9 minutes entre Haut-Ittre et Hal. Sur l'E40 Gand-Bruxelles, là vous perdez 10 minutes à l'approche de Grand Bigard.

Enfin, on termine par les 2 chantiers du ring intérieur, celui du viaduc de Vilvorde et celui du tunnel Léonard. Vous perdez 25 minutes à l'approche du 1er entre Expo et Machelen.

Et puis, 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. Tout comme dans le sens inverse entre Wezembeek-Oppem et Zaventem.