Info trafic: accident sur l'E40 à l'échangeur de Loncin, voici l'état des routes ce vendredi matin

09h13 L'accident sur l'E40 vient d'être dégagé L'accident sur l'E40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de l'échangeur de Loncin vient d'être dégagé. Quelques files subsistent : 20 minutes entre Hognoul et Alleur sur l'E40 venant de Bruxelles et 15 minutes sur l'E42 venant de Namur Flémalle et Loncin. A Bruxelles, 2 zones de ralentissements de 15 minutes à signaler sur le ring : en amont du chantier d'Anderlecht entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle et entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

08h33 Accident sur l'E40 à Loncin Un accident est signalé sur l'E40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de l'échangeur de Loncin en direction d'Aix-la-Chapelle. Un véhicule est immobilisé en bande de gauche vers Aix-la-Chapelle et des ralentissements sont constatés : +20 minutes entre Hognoul et Alleur sur l'E40 venant de Bruxelles et 10 minutes sur l'E42 venant de Namur entre l'aéroport de Liège et Loncin

08h09 Quelques files sur le ring intérieur Un véhicule était en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Jette. Il a rapidement été dégagé mais il subsiste quelques files entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem. (+15 min). 15 minutes à ajouter plus loin sur ce ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo On repère aussi 20 minutes de ralentissements sur la Nationale 90 entre Amay et Huy-Rive gauche vers Charleroi. A Liège, 10 minutes à ajouter sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe et sur l'E25 entre Wandre et Jupille vers Liège.

07h29 Très calme C'est très calme sur nos routes. Pas de changements depuis le point mobilité de 7h avec les ralentissements habituels sur le ring de Bruxelles. En intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers le Carrefour Léonard (+10 minutes). Vous ralentissez aussi de part et d'autre du chantier d'Anderlecht vers Halle ou vers Grand-Bigard mais cela reste assez limité. On ajoutera 10 minutes en venant d'Anvers via la E19 entre Vilvorde et Machelen.

07h14 Seuls les ralentissements habituels sont présents sur le ring de Bruxelles En intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Dans les deux cas, vous ajoutez 10 minutes. En extérieur, c'est aussi un chantier qui vous ralentit, celui d'Anderlecht avec 10 minutes à ajouter entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

06h29 Pas d'incidents sur notre réseau routier Seules 2 petites zones de ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles : entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.