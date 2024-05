"Il y a 85% d'humidité dans le salon": aux Fourons, la commune prête des séchoirs de chantier aux sinistrés

La livraison était très attendue dans le quartier, aux Fourons. Des séchoirs de chantier sont arrivés ce dimanche dans le village. Céline et son compagnon ont volontiers accepté ce prêt: ils ont eu jusqu'à 70 centimètres d'eau dans leur habitation. "L'idée c'est d'éviter la moisissure par après, parce qu'après c'est pas vivable, c'est dangereux pour la santé", souligne la jeune femme. "Il y a 85% d'humidité actuellement", poursuit son conjoint. "On espère que ça va partir le plus vite possible."



Le couple venait d'acheter sa maison il y a deux mois. Et s'il aidera les deux partenaires à coup sûr, ce déshumidificateur ne suffira pas. "Il faudra entreprendre des travaux, on sait que tous les corps de métier vont devoir passer pour la cuisine et le salon…", indique Céline. "Tout le bas du salon est mort."