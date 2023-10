Interdiction de manifester: que contient ce projet de loi rejeté par les syndicats ? 

"Cette interdiction passe par le filtre d’un juge, une garantie d’objectivité et de neutralité. D’autre part, elle doit être motivée. La personne condamnée, ne sera pas condamnée pour sa participation à la grève. Elle sera condamnée pour ce qu’elle y a commis et ce qui est interdit", explique Olivier Wéry avocat en droit du travail.

"Des gens qui commettent des dégâts contre des magasins, contre des voitures, voire qui s’en prennent à des personnes… Tout ça est repris dans le code pénal. On ne voit pas la plus-value de ce projet. On ne voit pas l’intérêt et on estime qu’il est dangereux car il pourrait incriminer des gens qui sont des manifestants", déclare Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la ligue des droits humains.

L’une des inquiétudes des syndicats est que cette loi anti-casseurs devienne une loi anti manifestation, et donc, menace aussi le droit de grève.

"Ce n’est certainement pas ce qu’il prévoit. D’ailleurs, il est prévu dans ce texte, le maintien du principe du droit de grève en tant que tel. Il n’y a pas d’attaque à ce point", souligne Olivier Wéry, avocat en droit du travail.