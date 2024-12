Interdiction des chaudières à mazout dans les habitations en Wallonie: la mesure est reportée

"Ce 'Stop chaudière mazout' est l'une des 295 mesures du PACE. Elle n'a pas été mise en oeuvre et tant qu'elle n'est pas traduite en texte de loi, elle n'existe pas", a d'emblée rappelé la libérale, interrogée sur le sujet par le député MR Olivier Maroy. "Cette mesure fera l'objet d'une adaptation car les dates prévues dans le PACE ne sont pas réalistes. Plutôt qu'une interdiction pure et dure qui aura zéro résultat sur le terrain, faute d'alternatives, je préfère prendre un peu plus de temps pour aboutir à une législation praticable", a affirmé la ministre.

Selon le Plan Air Climat Energie, l'installation d'appareils de chauffage au mazout (et au charbon) devait être interdite à partir du 1er mars 2025 dans les bâtiments neufs. Quant aux bâtiments existants, en cas de remplacement d'une ancienne installation, l'interdiction devait intervenir au plus tard au 1er janvier 2026.