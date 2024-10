"Je me suis figée, quelque chose s’était éteint à l’intérieur de moi": Sarah a naturellement perdu cinq enfants et veut briser le tabou du deuil périnatal

Sarah Klawinski, sage-femme spécialisée dans le deuil périnatal, partage son expérience personnelle de cinq interruptions naturelles de grossesse. Elle souhaite sensibiliser et aider à libérer la parole sur ce sujet encore trop souvent tabou.

"J'ai écrit tout récemment un livre sur ce sujet. J'ai choisi cette voie car j'étais bouleversée par le manque de lien et de proximité entre les professionnels de la santé et les parents en deuil, ce que j'ai pu observer durant mes études. "

"Les premières fois, c'était le choc et la sidération, car je ne m'y attendais pas. Les fois suivantes, c'était de la colère : pourquoi encore ? Qu'est-ce que je fais de travers ? Pourquoi moi ? "

Ce qui était initialement un choix professionnel est devenu un chemin de vie plus personnel pour Sarah lorsqu'elle a été confrontée à la perte de ses propres bébés. Cinq fois, elle a vécu ce drame qui marque une vie.

"J'ai toujours voulu être maman, et je me suis longtemps sentie coupable de ne pas avoir pu accueillir ces bébés dans mon corps . Pendant longtemps, je me suis demandé si je n'étais pas responsable du fait qu'ils étaient partis. Bien que je sache, d'un point de vue scientifique, que cela ne pouvait être de ma faute, dans le cœur d'une mère, c'est différent. "

Le parcours de la PMA

Les deux dernières grossesses de Sarah étaient le fruit de la procréation médicalement assistée (PMA). Si la première tentative s'est arrêtée au tout début, la deuxième a été plus difficile encore.

"Le cœur de mon bébé s'est arrêté à neuf semaines de grossesse. À ce moment précis, je l'ai senti. J'étais figée, et je savais que quelque chose s'était éteint en moi. Cette sensation a été confirmée le lendemain lors de l'échographie."