Jean-Michel Zecca, Sandrine Dans et Luc Gilson prêteront à nouveau leur voix au spectacle "Le carnaval des animaux" de Luc Petit

Après le succès à Liège l'année dernière, le spectacle "Le carnaval des animaux" arrive à Bruxelles du 7 au 10 mars au Cirque Royal, pour 8 représentations. L'oeuvre classique de Camille Saint-Saëns est mise en scène par Luc Petit, qui était l'invité du Bel RTL matin ce vendredi, dans un spectacle complet mêlant chant, danse, costumes, musique et humour.

En charge des textes et de l'interprétation, le comédien Bruno Coppens a imaginé cette histoire qui donne vie aux animaux qui auront des voix que vous reconnaîtrez peut-être. En effet; 3 animateurs de RTL prêteront à nouveau leur voix à des personnages du spectacle. "On trouvait ça intéressant que RTL participe de cette façon, on l'avait déjà fait avec Julie Taton à l'époque quand on avait fait Peter Pan. Sandrine Dans fait la voix du chat, Jean-Michel Zecca fait le loup et Luc Gilson interprète Camille Saint-Saëns", explique Luc Petit.