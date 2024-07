Jelle Geens: "J'aborde chaque compétition avec l'objectif de remporter une médaille"

Geens ne vise pas de résultat précis mardi. "Je n'ai pas d'objectif concret, mais je veux disputer une course dont je sois fier et dont je tire le meilleur parti. C'est très difficile de pointer une place à l'avance. Cela dépend du scénario de la course, mais j'aborde chaque compétition avec l'objectif de remporter une médaille."

Il en va quasiment de même pour le relais mixte six jours plus tard. "Nous ne sommes certainement pas favoris, mais avec un peu de chance et une très bonne journée pour nous quatre, c'est possible. Mais les grands pays comme les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont au-dessus de nous."

Avec toutes les nouvelles concernant la Seine polluée, Geens s'efforce de rester calme. "Cela ne m'inquiète pas. Tout le monde me pose la question, donc cela semble être principalement dans les médias. Mais avec ce beau temps, j'espère que l'eau soit suffisamment propre d'ici mardi. J'attends un triathlon à part entière", a pronostiqué Geens.