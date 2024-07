Jonas Gerckens et les Red Dolphins 3es de la course au large à la Trinité-sur-mer

Jonas Gerckens et les Red Dolphins ont pris la 3e place de la Drheam Cup de voile, une épreuve de course au large comptant pour le grand prix de France.

L'équipage belge est arrivé samedi matin, à 6h21, à la Trinité-sur-mer après 4 jours 13 heures et 36 minutes de course, a précisé son entourage. Jonas Gerckens faisait équipage avec Djemila Tassin et le Français Arnaud Machado sur un bateau de Class30, catégorie SF30, celui là-même utilisé pour les championnats du monde de course au large.

Le départ avait été donné lundi à Cherbourg-en-Cotentin pour un périple de 500 miles vers la Trinité-sur-mer en Bretagne Sud. C'est le Français Laurent Charmy sur son SL Energie Group qui l'a emporté en 4 jours et 12 heures 8 minutes.