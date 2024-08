Kopecky manque la médaille sur l'omnium mais "les Jeux Olympiques sont réussis"

Dans l'omnium, le scratch n'a pas réussi à la native de Rumst, dont c'est le point faible. Arrivée 17e, elle a ensuite pris la 6e place de la course tempo avant d'émerger dans la course à l'élimination. "J'ai commis une grosse erreur au départ et j'ai dû tout faire pour ne pas être la première à sortir. J'ai dû m'en remettre, j'ai dû puiser très loin", a-t-elle expliqué. "Pour la course aux points, j'avais récupéré. Je devais prendre un tour pour obtenir une médaille. J'y suis parvenue, mais ce n'était pas suffisant."

La journée dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a laissé un "double sentiment" à Kopecky. "Je termine 4e, la place ingrate. Mais je repense immédiatement à la médaille de bronze sur la course en ligne, au plus haut niveau. On ne décroche pas une médaille comme ça. Mes Jeux auraient pu être bien meilleurs, mais ils sont tout de même réussis. Je suis contente de cette médaille de bronze."