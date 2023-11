La 82e édition promet "une lutte acharnée pour la victoire finale"

Du mardi 14 au dimanche 19 novembre, les fans de cyclisme vont se régaler lors de la 82e édition des Six jours de Gand sur le traditionnel anneau du "Kuipke". Outre les vainqueurs de la dernière édition, Robbe Ghys et Lindsay De Vylder, le temple du cyclisme sur piste gantois s'apprête à recevoir de vrais spécialistes. "Il y aura une lutte acharnée pour la victoire finale", prédit Christophe Sercu qiui a composé le plateau des concurrents. .

"Avec Robbe Ghys et Lindsay De Vylder, ce sont les vainqueurs de notre dernière édition qui prendront le départ à partir de mardi", explique Sercu. "Ils affronteront, entre autres, les champions du monde de l'Américaine Jan-Willem van Schip et son compatriote néerlandais Yoeri Havik. Les champions d'Europe de la spécialité (les Allemands) Roger Kluge et Theo Reinhardt seront également présents. Ils rouleront ensemble pour la quatrième fois au Kuipke".

"Fabio Van Den Bossche ne fera pas équipe avec Benjamin Thomas", poursuit Sercu. "Le Français est blessé et ne sera pas présent. Nous avons donc associé Van Den Bossche à Jules Hesters. Celui-ci devait rouler avec le champion du monde néo-zélandais de la course aux points Aaron Gate qui sera associé au Danois Matias Malmberg. Avec Tuur Dens et Noah Vandenbranden, un autre duo exclusivement belge sera au départ. Par ailleurs, les Belges Gianluca Pollefliet et l'Allemand Tim Torn Teutenberg, Jonas Rickaert et le Danois Lasse Norman Hansen, ainsi que Milan Van Den Haute et l'Italien Michele Scartezzini seront également en action".