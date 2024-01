La Belgique garde sa position dans l'indice de corruption de Transparency International

Le Danemark, La Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Norvège sont les pays les moins corrompus de la planète, ressort-il mardi de l'indice de perception de la corruption 2023 de l'ONG Transparency International. La Belgique obtient un score de 73 sur 100 et se positionne à la seizième place du classement, tout comme en 2022, et garde ainsi le même rang trois années à la suite.