Bonne nouvelle pour votre portefeuille: le "surcoût" de certains médicaments sera remboursé dès 2025

Jusqu'à présent, des frais supplémentaires étaient facturés au patient lorsqu'un médicament indisponible en Belgique devait être importé de l'étranger par le pharmacien ou le grossiste ou lorsqu'il devait être remplacé par une alternative non remboursable.

Le surcoût lié à l'importation ou au remplacement d'un médicament indisponible dans les stocks belges sera remboursé à partir du 1er janvier 2025, annonce lundi le cabinet du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. Ce remboursement concernera les médicaments considérés comme essentiels et remboursés par les mutualités.

Dès le 1er janvier, un arrêté royal permettra aux patients de ne plus devoir payer ce surcoût pour les médicaments "dont l'utilisation a un caractère urgent et nécessaire pour éviter une détérioration grave de l'état de santé́ du patient et pour lesquels aucune autre alternative n'est disponible".

"Les patients ne doivent pas faire les frais d'une pénurie de médicaments dans les stocks", souligne Frank Vandenbroucke dans un communiqué. Le ministre explique qu'une collaboration a été mise en place avec les pharmacies et les mutualités.

Tous les médicaments dont le coût supplémentaire pour le patient est remboursé seront inscrits sur une liste que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) mettra à la disposition des pharmaciens et des mutuelles.

Lorsqu'un médicament figure sur la liste, le patient devra uniquement payer le ticket modérateur du médicament indisponible, mais il ne devra plus prendre en charge le surcoût lié à l'importation ou au remplacement par le pharmacien.