La consommation d'énergie au plus bas depuis 30 ans: comment expliquer cette diminution?

La consommation d'énergie en Belgique est au plus bas depuis 30 ans. Les ménages et les industries ont moins consommé, particulièrement ces dernières années. Mais comment expliquer cette diminution ?

La consommation finale d'énergie correspond au total de l'énergie consommée par les ménages, l'industrie et l'agriculture. L'année dernière, dans notre pays, cette consommation s'élevait à 36,4 millions de tonnes équivalent pétrole, une diminution de 1,2 % par rapport à 2022. Deux éléments essentiels expliquent cette baisse, jamais observée depuis 1995.

Étienne Mignolet, porte-parole du Service Public Fédéral Économie, explique : "Le premier, c'est que nous avons connu des années assez chaudes, donc les besoins en chauffage ont été plus bas, ce qui a eu un effet sur la consommation. Le deuxième élément d'explication, qui est aussi le plus important, c'est la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, qui a engendré une forte hausse des prix de l'énergie. Et comme les prix ont très fortement augmenté, cela a aussi entraîné une baisse de la consommation".