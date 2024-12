À la découverte des "Kidultes", ces adultes passionnés de jeux: "Se reconnecter à la capacité de s'émerveiller"

Partager:

Le mot Kidulte, contraction du mot kid, enfant, et adulte, désigne un adulte qui a gardé une âme d’enfant. Cela se traduit dans l’achat de jouets devenu objet de collection ou dans le plaisir de se retrouver à plusieurs autour de jeux de société. Un marché économique devenu important pour le secteur du jouet mais un sentiment qui peut aussi psychologiquement nous faire du bien. Qui sont ces adultes passionnés de jeux ?

Jean-Yves, 49 ans, nous accueille chez lui pour nous présenter sa collection de Playmobil, qu'il accumule depuis près de 20 ans. "Et ce n'en est qu'une partie !" s’exclame-t-il. Parmi les nombreuses boîtes conservées dans sa cave, il y a notamment celle de la boulangerie, un modèle datant de son enfance. "Les boîtes en frigolite, c'est vraiment toute mon enfance. C'est ce que je possédais quand j'étais petit", confie ce passionné. À lire aussi Une marque belge reçoit le prix du meilleur jeu interactif de l'année : comment ce jouet a-t-il été pensé, dessiné et fabriqué? Dans ce joyeux désordre, on trouve des figurines, des véhicules, des décors et des milliers de petites pièces. Dans une pièce voisine, Jean-Yves et sa fille Mazarine travaillent sur un diorama qu'ils préparent pour une prochaine exposition. Ils recréent l'attraction des Pirates des Caraïbes du parc Disneyland Paris. Cela nous permet de passer de bons moments

Le diorama mesure deux mètres sur trois, fruit de plusieurs repérages sur place. "Ce que j'aime, c'est créer un monde et imaginer l'histoire qui l'accompagne", explique Mazarine. "Cela nous permet de passer de bons moments ensemble, même si on n'a pas toujours les mêmes idées", ajoute son père. Parmi les créations passées de Jean-Yves, on trouve un décor de cirque de 18 mètres carrés, composé de 600 figurines, qui a nécessité 12 heures de montage. Richard Blin, ancien journaliste et directeur du musée du jouet situé à Tours et Taxis à Bruxelles, gère une collection privée de plus de 30 000 pièces exposées au public. "Je me vois comme un passeur de mémoire. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture geek, immergés dans la pop-culture, et les jouets en sont une part essentielle", explique-t-il.