La Défense belge se dote d'un nouveau démineur: voici le "Tournai" et les spécificités de ce navire dernier cri

La Défense belge s'équipera bientôt d'un nouveau démineur. Le navire est actuellement en construction en Bretagne et nous sera bientôt livré. Son nom: le Tournai, tout la ville dont est originaire la ministre de la Défense. Sur place, à Concarneau, notre journaliste Simon François nous présente les spécificités de ce bateau dernier cri.

"Ici, on change de philosophie", nous indique Simon François, envoyé spécial RTL info à Concarneau. "La Belgique a décidé de construire un bateau qui restait à l'extérieur du champ de mine et qui pouvait travailler grâce à toute une série de drones, des drones aériens, des drones de surface et des drones sous-marins, sorte de torpilles téléguidées qui permettent d'aller déminer une zone."

Le Tournai est le deuxième navire d'une commande de six passée dans le chantier breton. Il reste encore beaucoup de travail pour finaliser sa construction. L'ensemble des six chasseurs de mines commandés par la Défense devrait être prêt pour 2030.