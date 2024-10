La deuxième édition de la semaine de l'éducation aux médias organisée du 16 au 24 novembre

Le thème de cette édition "Apprends-moi aujourd'hui les médias de demain" a pour objectif de mieux comprendre les médias "afin de mieux appréhender, aborder et créer les médias de demain", précise le CSEM. Ainsi, de nombreuses activités seront organisées au cours de cette semaine pour permettre, entre autres, aux jeunes de développer leur esprit critique sur des thématiques variées comme la désinformation, l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux ou encore de comprendre la presse audiovisuelle et numérique ainsi que de productions médiatiques actuelles comme le podcast ou le jeu vidéo.

Au total, plus de 200 activités seront disponibles gratuitement aux écoles et au secteur de la jeunesse. Parmi celles-ci, une cinquantaine de rencontres avec des journalistes seront organisées dans des classes pour qu'ils échangent avec des jeunes à partir de 10 ans sur leur métier, des médias nationaux ou de proximité offriront une visite de leurs rédactions, des ateliers d'éducation aux médias seront organisés et plus de 250 places de formation seront proposées pour enregistrer une émission de radio à Liège, entre autres.