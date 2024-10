La frégate Louise-Marie repart en mission ce mercredi: à quoi sert-elle exactement?

Trois mois après son retour de la mer Rouge où elle avait assuré la sécurité des navires marchands contre les rebelles houthis, la frégate Louise-Marie repart en mission ce jour. Le navire prendra part pendant deux mois à deux missions de l’Otan, en Écosse et en mer Baltique.

La frégate Louise-Marie est un navire de défense de la marine belge. Elle a été construit initialement en 1989 par la marine néerlandaise et a été vendu en 2005 à notre pays.

Aujourd'hui, le navire est donc utilisé par la Défense pour des missions militaires à l'étranger. Par exemple, en 2009, le Louise-Marie a participé a l'opération Atalanta initiée par la France et mise en oeuvre par l'Union Européenne. Son objectif était de protéger les bateaux marchands qui transitaient par le Golfe d'Aden (au sud de la Mer rouge entre le Yémen, l'Erythrée et la somalie) et qui étaient attaqués par des pirates. En 2013, la frégate a été choisie pour transporter des sacs de terre d'un cimetière anglais vers un mémorial à Londre pour les combattants de la grande guerre.

La nouvelle mission

La frégate va participer à des exercices militaires pour l'Otan en Écosse et en mer Baltique. Ces exercices sont destinés à préparer les pays en cas de menace dans un contexte tendu avec la Russie.

Et s'il n'est pas neuf (puisque construit en 1989), le navire est toujours opérationnel. Cependant, il sera remplacé prochainement. Les Pays-Bas sont effectivement chargés de construire deux frégates de guerre anti-sous marine qui vont remplacer les frégates Louise-Marie et Leopold Ier. La Belgique a investi 1 milliards d'euros pour ces nouveaux navires qui seront mis en service en 2027.