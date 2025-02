La grève chez bpost impacte le bon fonctionnement... de la Justice: "Rien ne parvient, donc tout est bloqué"

Mais problème : depuis la grève de bpost, la Justice ne peut plus compter sur les recommandés. "Quand c'est un peu plus loin, vous comprenez bien, Chimay, Mouscron, nous les envoyons par courrier recommandé. Nous avons pallié, nous les huissiers, nous allons nous-mêmes déposer toutes nos mises au rôle", explique Alain Niedworak, huissier de justice.

Résultat : des pertes de temps importantes et une surcharge de travail pour les études d'huissiers. Le blocage de bpost amène aussi des conséquences très concrètes pour les citoyens. "Les décisions qui sont adressées par les tribunaux, par pli judiciaire, ne parviennent plus puisque, forcément, tout est bloqué. Il y a des convocations pour le tribunal de la famille, de la jeunesse, il y a des enfants qui sont placés, qui ne doivent plus être placés... Et là, ça pose problème", ajoute Alain Niedworak.

Ça peut entraîner une certaine désorganisation

Lorsqu'une enquête pénale est terminée, s'ils ne sont pas détenus, les prévenus sont avertis par courrier de la tenue d'une audience de règlement de procédure. Et là aussi, pour l'instant, la situation est compliquée.

"Ça peut engendrer des conséquences, parce que l'avocat reçoit des convocations que le justiciable ne reçoit pas. Donc, l'avocat contacte son client pour savoir s'il doit comparaître ou pas. Et parfois, évidemment, n'ayant pas reçu la convocation, le justiciable indique à son avocat de ne pas vouloir comparaître. Et donc ça peut entraîner une certaine désorganisation", met en garde Thomas Puccini, avocat pénaliste.