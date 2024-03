La liste des policiers décédés s'allonge depuis 10 ans: "Tombés mais pas oubliés"

Partager:

Depuis 2014, 10 policiers sont décédés en service. La moitié d'entre-eux ont été abattus.

Chaque matin, des milliers de policiers quittent leur maison. En 10 ans, dix d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Ces hommes et ces femmes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Cinq ont été abattus, trois sont morts lors d'un accident et deux décès sont dûs à des raisons médicales. Un sombre total qui nous rappelle que cette profession reste dangereuse. Accidents et maladies Le tout premier décès de ces dix dernières années date de septembre 2014. Un mardi matin, Mathieu Theunissen, un jeune inspecteur de 25 ans, entre dans un immeuble à Bruxelles pour le fouiller avec son collègue. Quelques instants après, il est pris d'un malaise. Rapidement, ses collègues ainsi que le SMUR arrivent en renfort afin de réaliser un massage cardiaque. Malgré cette intervention, Mathieu ne réagit pas et décède dans leurs mains. Son nom est désormais gravé sur la stèle de la police d'Etterbeek et de Montgomery.

1 an plus tard, deux drames ont lieu. Au mois de mars, Benoit Sneessens âgé de 41 ans se rend en voiture sur les lieux d'un accident de la route sur la N90 avec une de ses collègues. Il arrive à hauteur de Rhisnes sur la E42, mais à cause des mauvaises conditions de circulation, il percute la remorque d'un poids lourd avant de finir sa course dans les arbres aux abords de l'autoroute. Les pompiers ont dû le désincarcérer, mais ce père de deux enfants était déjà décédé. Cathy, sa collègue, a survécu à l'accident.

Didier Lemince, lui, était policier depuis 1992. Le 2 décembre 2015, il est appelé pour un vol de voiture. Une course-poursuite à pied s'engage avec deux auteurs. L'un d'entre eux, âgés de vingt ans, est interpellé de façon "musclée". De retour à son véhicule, après l'interpellation, Didier fait un malaise cardiaque et meurt à 46 ans. Après 23 ans de service, il laisse derrière lui sa compagne et son enfant, mais aussi des collègues endeuillés. Durant l'année 2016, l'inspecteur Patrick Ducarme, 51 ans, suit des cours d'écolage à moto. Au cours de l'après-midi, Patrick roule sur la Nationale 99 entre Mazée et Niverlée au côté d'un collègue et de son moniteur. En plein virage, un septuagénaire arrive dans le sens inverse et dévie de sa trajectoire. Le conducteur heurte le policier en apprentissage. Patrick, époux et père de deux enfants, décède sur le coup.

Meurtres Deux ans plus tard, les forces de l'ordre font face au tout premier meurtre depuis 2014.

Soraya Belkacemi et Lucile Garcia étaient membres de la zone de police de Liège. Le 29 mai 2018, vers 10h30 , les deux policières verbalisent les voitures en mauvais stationnement à l'entrée de la rue des Augustins à Liège. Occupées par leur mission, elles ne voient pas arriver le terroriste radicalisé, Benjamin Herman. Il profite que les deux femmes soient dos à lui pour les blesser avec un couteau et s'emparer de l'arme de service de l'une d'elles. Avec froideur, il abat les deux agentes. Soraya avait 44 ans et laisse derrière elle deux filles tandis que Lucile, 53 ans, était maman d'un garçon.

Le 26 août de la même année, 3 mois à peine après ces premiers meurtres, un troisième policier est tué. Ce jour-là, la sécurité du Grand prix de Spa Francorchamps contacte la police pour prévenir de la présence d'un homme armé et de deux autres personnes néerlandaises qui se sont vus refuser l'entrée de l'événement. Amaury Delrez se rend au niveau de l'avenue Reine Astrid à Spa et se présente devant le véhicule des trois suspects. L'un des occupants fait directement feu. Amaury Delrez est abattu d'une balle dans la tête. L'inspecteur avait 37 ans et était père de trois enfants. Pour son courage, son dévouement et son humanité, il a reçu la Croix civique de 1re classe à titre posthume. Après 3 ans de répit En 2021, après 3 ans de répit, les forces de l'ordre sont à nouveau en deuil. Le premier inspecteur de police Nick Campe décède lors d'un entraînement à moto. Celui-ci s'exerçait avec un petit groupe de collègues entre Bruges et Ostende. D'un coup, le policier glisse dans l'échangeur E40-E409 en direction d'Ostende. Nick s'écrase contre la glissière de sécurité et malgré l'intervention des services de secours, l'accident lui est fatal. Il avait 41 ans et habitait Leffinge avec sa femme et son enfant. Il avait rejoint l'académie de Police en 2002 et la zone d'Ostende en 2004.