La rougeole est en recrudescence en Europe: comment l'expliquer et la Belgique risque-t-elle une épidémie?

Cela n'empêche qu'aucun pays n’est à l’abri face à cette maladie extrêmement contagieuse, causée par un virus qui se propage très facilement. "On estime que quand une personne a la rougeole, elle peut être en capacité de contaminer 18 personnes. Et en plus, on contamine 4 jours avant d'avoir les symptômes et 4 jours après", avertit Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé.

La rougeole est en recrudescence dans le monde. L'an dernier, 30.000 cas ont été répertoriés en Europe. C'est 30 fois plus qu'en 2022. En Belgique, le nombre de cas est heureusement très limité : 2 cas en Wallonie en 2022 et 15 en 2013, selon le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Le vaccin, le seul traitement possible

Comment expliquer ce boom des cas dans le monde? Par la pandémie de Covid. Elle a entraîné une baisse de la vigilance et un recul de la vaccination. Or, la vaccination est "la seule protection que nous avons", insiste Sabine Jespers, pédiatre au CHU de Namur. "Comme c'est une maladie virale, on n'a pas de traitement. Le seul traitement contre la rougeole, c'est la prévention et donc la vaccination", dit-elle.

Les zones à faible couverture vaccinale favorisent la circulation du virus, ce qui augmente la probabilité d’épidémies et met en danger tous les enfants non vaccinés. Les voyages internationaux et la levée des mesures sanitaires augmentent le risque de propagation. Chez nous, la couverture vaccinale est très bonne pour la première dose. Mais ce qui pose problème, ce sont les rappels du vaccin. Car sans dose de rappel, on augmente les risques de contamination.