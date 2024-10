L'aéroport de Charleroi paralysé ce mardi: peut-on s'attendre à d'autres grèves dans les prochains jours?

Si l'aéroport de Charleroi est donc paralysé, ceux de Liège et de Bruxelles fonctionnent normalement. "Tout le secteur se rassemble devant la Fédération des employeurs pour dénoncer le manque de concertation sociale au sein de toutes les entreprises du secteur. Le 1er octobre, il y avait déjà eu une manifestation qui concernait d'autres secteurs aussi. Il y a des problématiques propres sur le site de Charleroi, c'est pourquoi la répercussion est plus forte, parce qu'ils demandent une communication avec les employeurs le plus rapidement possible", précise Aurélie Carette, responsable sectorielle nationale CGSLB.

Les travailleurs exigent donc des meilleures conditions de travail ou encore une meilleure communication avec l'employeur. Mais où en sont les négociations ? "On se rassemble aujourd'hui dans le but de discuter des différentes problématiques du secteur qui existent à l'heure actuelle, comme le problème du respect des conventions collectives de travail. Il faut savoir que dans notre secteur, nous avons des règles au niveau du planning, au niveau du chômage économique, et on voudrait que tous les employeurs du secteur respectent ces législations qui sont en vigueur", note la syndiquée.

Pour l'instant, aucune rencontre n'est prévue, précise-t-elle, tout dépendra des discussions qui auront encore lieu aujourd'hui avec les employeurs de l'aéroport.

D'autres grèves sont-elles à prévoir dans les prochains jours, alors qu'il y en avait déjà eu une au début du mois ? "Le dialogue social doit se poursuivre. Nous ne pouvons pas déterminer à l'heure actuelle la suite des actions à prévoir", conclut la responsable sectorielle.