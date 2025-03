"Laissez la ligne ouverte pour Denis": le seul Belge au Vendée Globe n'est pas classé, ses fans se mobilisent

Le seul belge en lice et dernier skipper approche des Sables d’Olonne après 45 milles kilomètres de course mais... Il ne sera pas classé. En effet, la ligne d’arrivée ferme ce vendredi, à 8h.

L’Ottintois de 57 ans s’était fixé, pour cette 10e édition du Vendée Globe, d’être le premier belge à boucler la course, sans objectif de vitesse. Mais il a enchaîné les galères. Depuis plusieurs jours, le marin avance très lentement. Il confie vivre des derniers jours difficiles et être épuisé.

Un groupe de fans se mobilise

Et c’est pourtant passé très près, de quelques heures, pour le Belge : ses supporters ont tenté d’infléchir l’organisation de la course. Une page Facebook a été créée pour "Laissez la ligne ouverte pour Denis". Elle rassemble aujourd'hui plus de 7.000 membres. Une initiative saluée par les organisateurs, mais pas question de changer les règles pour autant. Le directeur de course Hubert Lemonier rappelle que le Vendée Globe est avant tout une compétition sportive, qui doit répondre à des règles. Maintenir ces règles, c'est, dit-il, une marque de respect pour l'ensemble des concurrents. Revenir sur la date limite décrédibiliserait aussi la direction de course. Il précise d'ailleurs que Denis Van Weynbergh n'a, lui-même, demandé aucun traitement de faveur.

Facebook, @Laissez la ligne ouverte pour Denis

Une ligne d'arrivée fermée, on l'a compris, pour Denis Van Weynbergh. Pour autant, il y aura du monde pour accueillir le Belge à la fin de son périple. Le bateau comité de course ne sortira pas pour officialiser son arrivée, mais il sera accueilli en grande pompe par les organisateurs et le public.

Même sans classement, terminer le Vendée Globe reste un exploit sportif. Son arrivée sera aussi fêtée par la Fédération française de la Loose, compte humoristique qui célèbre les sportifs perdants depuis plusieurs années.

La dernière place officielle reviendra au Français Fabrice Amadéo, arrivé mardi aux Sables d'olonnes.