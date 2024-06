L'Andorran François Soulié est le nouveau coach de l'équipe belge de biathlon

Soulié a participé aux Jeux Olympiques de Turin 2006 et de Vancouver 2010 en ski de fond. "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe belge, une équipe à fort potentiel, notamment chez les filles", a expliqué l'ancien coach du comité régional du Dauphiné dans le communiqué de Belgium Biathlon. "Nous avançons avec des belles ambitions, on ne doit pas se fixer de limites. Nous pratiquons un sport où une course pleine peut vite se transformer en top-10 ou même mieux, et c'est dans cette optique que nous voulons avancer, surtout autour de nos leaders Lie et Claude, qui sont régulièrement dans le top-20 tout l'hiver. Certains résultats de l'hiver dernier nous inspirent, que cela soit notre top-8 au relais mixte des mondiaux, qui prouve la qualité de notre effectif, ou encore la 4e place du relais estonien, qui montre que tout est possible."

L'équipe nationale A va s'articuler autour de deux pôles à l'étranger, a expliqué Belgium Biathlon: le pôle norvégien, encadré par Sorensen et basé à Lillehammer, composé de Lotte Lie et de César Beauvais, et le pôle français, encadré par Soulié et basé sur l'axe Grenoble-Chambéry, composé de Maya Cloetens, Ève Bouvard, Julien Petitjacques et Sam Parmantier. De leur côté, Florent Claude, Thierry Langer et Marek Mackels s'entrainent en autonomie, avec l'opportunité de rejoindre les différents pôles quand ils le souhaitent.