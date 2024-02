L'application Payconiq devient payante pour les commerçants: qu'est-ce que ça change pour les clients?

Actuellement, les commerçants paient des frais sur les transactions Payconiq (0.06€ en magasin et 0.20€ en ligne). Mais le reste du service est gratuit. Dès avril 2024, ce ne sera plus le cas. Ils devront payer des frais opérationnels annuels. 1,50€ tous les mois. Laure-Anne Neven est directrice commerciale chez Bancontact Payconiq Company. Elle explique pourquoi ces frais voient le jour maintenant. "Depuis le lancement de Payconiq en 2016, le prix de la transaction n'a jamais été modifié, explique-t-elle. Malheureusement, les coûts, eux, ont augmenté. aussi, des exigences réglementaires deviennent de plus en plus strictes. Tout cela amène des coûts supplémentaires à la société Bancontact/Payconiq. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'introduire des frais d'opération annuels".

Le client n'est pas concerné par cette augmentation