"Le carnaval d'Alost, on l'a dans la peau": le plus grand carnaval de Belgique commence ce dimanche

Alost s'apprête à vivre une nouvelle édition du plus grand carnaval de Belgique.

"Le carnaval d'Alost, on l'a dans la peau" ("Oilsjt Carnaval, "t es op "t loif geschreiven"), voilà le slogan qui animera les festivités carnavalesques pendant trois jours.

Et c'est rien de le dire, le carnaval d'Alost est en effet une véritable institution en Flandre et même au-delà. Connu pour sa satire de l'actualité politique et sociale, le cortège attire chaque année des milliers de spectateurs.

La procession dominicale compte cette année 70 sociétés carnavalesques. Outre les participants officiels, 246 groupes informels seront également de la partie. Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'année dernière, lorsque 228 groupes s'étaient ajoutés à l'ambiance.

Le départ du cortège sera donné vers 13h00. Le défilé, long d'environ sept kilomètres, défilera à travers le centre d'Alost. Il passera notamment via l'Esplanadeplein, la Vlaanderenstraat et la Keizersplein jusqu'à la Grand-Place, où des milliers de spectateurs attendront les chars et les fanfares. Le défilé se terminera dans la Molenstraat, vers 14h55.

De nombreuses rues seront fermées pendant les festivités pour permettre le bon déroulement de l'événement. Les visiteurs sont invités à utiliser les transports en commun pour se rendre à Alost.