Coup d'envoi du carnaval de Binche: quel est le programme de ces trois jours de fête?

Cette journée de dimanche marque le début des trois jours, dits "gras", du traditionnel carnaval de Binche. Les Binchoises et Binchois danseront et battront le pavé de la Grand-Place les 2, 3 et 4 mars pour chasser l'hiver. Quelque 150.000 personnes sont attendues en trois jours dans la Cité du Gille à l'occasion des festivités carnavalesques. Le carnaval de Binche a été reconnu en 2003 par l'UNESCO comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité.

Cette journée du dimanche 2 mars commencera dès 8 heures avec le "ramassage" des participants au carnaval en costumes de fantaisie. Des cortèges carnavalesques seront un des temps forts de l'après-midi avant des rondeaux en musique en soirée. La journée du lundi 3 mars sera consacrée, c'est la tradition, aux "Jeunesses", avant le traditionnel jour J du mardi gras et la sortie d'un millier d'acteurs et de gilles en costumes folkloriques et avec leurs chapeaux en plumes. Cortèges dans les rues de la cité, rondeaux sur la Grand-Place, batteries et musiques carnavalesques marqueront les trois jours de festivités binchoises.