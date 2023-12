Le cerveau des bébés de quatre mois préfère déjà les voix humaines: "C’est le son le plus important de notre vie"

La voix est le son le plus important pour les êtres humains, car elle fournit des informations sur l’identité, le sexe, l’âge, l’état émotionnel de la personne qui parle, en plus d’être à la base de nos communications par le biais du langage et d'autres indices non linguistiques. Les adultes disposent d'une zone spécifique du cerveau qui réagit préférentiellement à la voix parmi tous les autres sons. Cette zone cérébrale, située dans le cortex temporal, a également été découverte chez d'autres animaux comme les singes et les chiens, ce qui suggère une origine évolutive de cette région qui semble cruciale pour l'interaction sociale au-delà du langage. Olivier Collignon, maître de recherche FNRS à l’UCLouvain et Roberta Calce, doctorante à l’Institut de recherche en sciences psychologiques de l’UCLouvain, se sont interrogés sur l’existence d’une telle région cérébrale (qui préfère les voix à tout autre son) chez les jeunes enfants. En d'autres termes, les humains développent-ils un circuit cérébral de sélectivité vocale grâce à une expérience prolongée ou, au contraire, les nourrissons sont-ils précâblés pour traiter les voix différemment ?

Concrètement, l’équipe de l’UCLouvain, en collaboration avec Arnaud Leleu, professeur à l'Université de Bourgogne, a cherché à savoir si le cerveau des nourrissons âgés de 4 mois montrait une préférence pour la voix par rapport à d'autres sons de l’environnement. Les nourrissons participant à l'étude ont écouté une variété de sons vocaux et non vocaux tout en portant un système électroencéphalographique qui enregistrait leur activité cérébrale.

Roberta Calce, doctorante à l’UCLouvain, explique comment s’est déroulée pratiquement cette étude : "On joue un peu avec le bébé pour s’assurer qu’il est à l’aise dans ce nouvel environnement, puis on va commencer la préparation. On met un bonnet sur la tête du bébé et on place les électrodes pour enregistrer ce qui se passe dans le cerveau, il y en a 32. On peut voir le signal de chaque électrode sur l’ordinateur."

"Ensuite, on présente différents sons à l’enfant, tout ce qu’on peut entendre dans la vie quotidienne : des klaxons, des sons d’animaux, l’eau qui coule, des sons du trafic, des sons d’instruments, … Le but étant de voir la différence entre les sons qu’on entend tous les jours et les voix humaines", poursuit-elle.



"Ce qui est original dans cette étude", pointe Roberta Calce, "c’est qu’on n’a pas utilisé pas la voix de la maman, contrairement à ce qu’on fait d’habitude. On a diffusé des voix très différentes et inconnues des bébés, pour voir si la réponse est spécifique pour n’importe quelle voix".

Avec cette étude, les scientifiques de l'UCLouvain ont découvert que le cerveau est effectivement préprogrammé pour reconnaître les voix, ce qui pourrait expliquer le caractère social de l’humain.