Le cube de Viva for Life prendra ses quartiers à Seraing dès le 17 décembre

Six jours, 144 heures de direct, tel est le marathon solidaire organisé par les médias de la RTBF pour récolter le plus d'argent possible afin de financer la lutte contre la pauvreté infantile. Le 17 décembre, les trois animateurs du service public Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Walid s'enfermeront dans un cube de verre installé sur l'esplanade de l'Avenir à Seraing jusqu'au 23 décembre, dans l'objectif de dépasser le montant récolté l'an dernier, soit plus de 8,4 millions d'euros.