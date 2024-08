Le cyclisme porteur d'espoirs et des surprises en vue pour la délégation belge à Paris

Comme à Tokyo il y a trois ans, les principales chances de médailles belges se trouvent en tennis de table, en athlétisme, en dressage et en cyclisme.

La délégation belge de cyclisme a remporté cinq médailles à Tokyo (deux d'argent et trois de bronze), mais n'a pas décroché de titre. À Paris, Ewoud Vromant, disqualifié à Tokyo dans la poursuite, vise la poursuite individuelle sur piste et le contre-la-montre. Il a pris sa revanche avec une médaille d'argent au contre-la-montre. Tim Celen, triple champion du monde, espère sa première médaille d'or après l'argent en course sur route et le bronze en contre-la-montre à Tokyo. Les handbikers Jonas Van de Steene et Maxime Hordies, champions du monde sur route l'année dernière, sont également des candidats sérieux aux médailles. Marvin Odent et Louis Clincke feront leurs débuts paralympiques à Paris.