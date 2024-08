Le médecin du travail de l'aéroport de Charleroi se dit victime de "pressions" et démissionne

Le médecin du travail de l'aéroport de Charleroi (BSCA) a décidé de démissionner. Dans sa lettre de démission, adressée il y a quelques jours et que Belga a pu consulter, il écrit avoir été victime d'un "harcèlement silencieux" et de "pressions" de la part de certains membres de la direction.

En tant que conseiller prévention et médecin du travail de BSCA, le professionnel était chargé de la surveillance médicale des membres du personnel de l'aéroport depuis plus de dix ans : plusieurs centaines de personnes occupées dans toute une série de métiers, comme ceux de bagagistes ou d'agents check-in par exemple.

Dans sa lettre, le praticien évoque un climat qui s'est "détérioré" depuis plus d'un an. Il dit avoir été accusé de ne pas être neutre dans les décisions qu'il prenait concernant la santé de travailleurs ou encore d'avoir rompu toute communication avec la direction. Deux accusations qu'il conteste fermement. "J'ai fourni toute l'énergie à ma disposition pour continuer à résister à ces pressions et à ce climat de travail détérioré. Mais je me dois d'être cohérent avec les conseils que je donne moi-même aux autres, pour préserver ma santé mentale", ajoute encore le praticien dans le courrier.