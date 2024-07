Le passeport belge parmi les meilleurs du monde: découvrez combien de pays vous pouvez visiter sans visa

Le passeport belge est parmi les plus puissants du monde. À la septième place l'année passée, le passeport belge se hisse aujourd'hui à la 4e place, et a donc gagné 3 rangs. Il donne désormais accès à 4 destinations de plus qu'en 2023, soit au total 190 pays.

Le Danemark, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse délivrent des passeports d'une puissance équivalente.