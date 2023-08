La Wallonie investit un quart de million d'euros dans le passeport belge du diamant

Le gouvernement wallon a décidé d'octroyer une subvention de 250.000 euros à iTraceiT, qui a conçu le premier passeport numérique du diamant au monde, se félicite mardi cette start-up basée à Braine-le-Comte et Anvers. Ce capital supplémentaire, versé par le fonds d'investissement W.IN.G, va lui permettre de se lancer sur la scène internationale via les États-Unis et l'Inde, deux pôles majeurs du secteur du diamant après Anvers.

En mars dernier, la société lançait son passeport intégral du diamant, basé sur la blockchain et les codes QR. Cinq mois plus tard, elle affirme avoir doublé son portefeuille de clients et vu son chiffre d'affaires atteindre le demi-million d'euros. Depuis, estime-t-elle, ce passeport a changé la donne dans un secteur où les sanctions contre les diamants non éthiques prennent de l'ampleur.

La société se dit désormais prête à conquérir l'Europe et à s'étendre à l'échelle internationale via les États-Unis et l'Inde. "Le secteur du diamant évolue actuellement à une vitesse fulgurante", situe Frederik Degryse, CEO d'iTraceiT. "D'ici 2025, les marques de luxe de l'industrie du diamant et de la joaillerie veulent pouvoir démontrer la provenance et l'itinéraire des diamants dans leurs montres, bagues et colliers au moyen d'un rapport objectif. Nous avons donc 1,5 an pour mettre cette traçabilité à la disposition du secteur."