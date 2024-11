Le prix du gaz augmente encore: voici pourquoi

Les prix du gaz sont en hausse depuis plusieurs semaines. L'Europe traverse actuellement une période de froid avec un vent faible, obligeant les centrales au gaz à fonctionner plus intensivement. L'escalade du conflit russo-ukrainien suscite également des inquiétudes. Malgré la guerre, la Russie continue en effet de fournir du gaz via des gazoducs à plusieurs pays d'Europe via l'Ukraine.

La tendance se poursuit

La semaine dernière, Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège, nous avait livré son analyse sur l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Le spécialiste confirmait que les conditions climatiques actuelles jouaient un rôle dans cette augmentation. "On a eu des conditions climatiques particulièrement défavorables depuis mi-octobre. On n'a pas de vent, donc peu d'électricité produite par des éoliennes. Et un climat relativement froid, donc une charge de chauffage qui consomme beaucoup de gaz. On a encore toujours des problèmes d'approvisionnement en gaz, donc on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela provoque cette explosion des prix", déclarait-il.

Les prix de l'électricité pourraient-ils suivre? Une fois encore, ce sont les conditions climatiques qui en décideront. "L'électricité, quand vous n'avez pas de vent, est en grande partie générée par des centrales au gaz. Donc le prix de l'électricité dépend énormément du prix du gaz. Cela fait en sorte que la facture de gaz et d'électricité des ménages et des entreprises augmente très fortement", expliquait Damien Ernst avant de livrer ses préoccupations.

"Si on continue à avoir un climat sans vent, et avec un froid significatif, on peut revivre une crise énergétique avec des prix du gaz et de l'électricité qui approchent les 70 euros par mégawattheure. On est dans un scénario très préoccupant".