Le producteur belge de fruits et légumes surgelés Crop's s'étend aux États-Unis

Crop's réalise un chiffre d'affaires annuel de 600 millions d'euros et emploie 2.000 personnes. Son siège social est installé à Ooigem, en Flandre occidentale. L'entreprise, entre les mains de la famille Delbaere, dispose de dix usines, dont deux en Belgique.

Crop's est actif aux États-Unis via la coentreprise One Frozen, qui importe et distribue des fruits et légumes surgelés outre-Atlantique. Crop's a conclu un accord pour remplacer son partenaire LiDestri Foods dans cette coentreprise, ce qui permettrait de doubler ses ventes aux États-Unis, selon l'entreprise. Celle-ci n'a toutefois pas souhaité divulguer de chiffres concrets.