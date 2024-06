Le quidditch, le sport de Harry Potter, a sa propre Coupe de Belgique: même sans magie, ce sport n'en reste pas moins compétitif

Durant la compétition, les équipes d'Anvers et de Liège s'affrontent sur le terrain, 7 joueurs de chaque côté. Pour marquer des buts, le ballon doit rentrer dans ses anneaux et le match se termine une fois le "vif d'or" attrapé. L'équipe de Liège a perdu, mais n'a pas démérité. "C'est toujours très dur contre Anvers", note Julie, une membre de l'équipe. "Après, c'était assez agréable parce qu'on s'est bien trouvés, on a fait pas mal de passes et on a fait des beaux goals quand même aussi. Il y avait une belle osmose d'équipe".

"On a perdu mais ce n'est vraiment pas négatif parce qu'on a appris plein de choses. On teste des nouvelles stratégies qui fonctionnent donc c'est chouette", renchérit une autre membre de l'équipe liégeoise. Avec un stick en guise de balai et un foulard à la place du vif d'or, le quadball est largement inspiré du quidditch. Sans magie, le sport n'en reste pas moins physique et combine plusieurs disciplines.