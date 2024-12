Le réveillon déguisé, un calvaire ou un bonheur? "Je serai une tortue Ninja, mon petit fils a choisi le thème"

Ce qui plaît? L'ambiance décontractée et festive. Si certains détestent se déguiser, d'autres adorent ça. "On va échanger, rigoler, et les musiques seront souvent adaptées aux costumes de chacun", espère une cliente. "Les déguisements brisent la glace, ajoutent une touche d'humour aux rencontres et permettent de lancer les festivités sur une note joyeuse", considère une autre.

Côté budget, louer un costume revient généralement à 25 euros. Les options à disposition sont nombreuses, allant des robes à paillettes disco aux costumes des années 20, parfaits pour les fans de la série Peaky Blinders. Cette pratique devient également une affaire de famille pour certains.

Certaines tendances phares traversent les années sans perdre de leur attrait. Parmi elles, le disco séduit toujours. "Ce look est joyeux et rassembleur", déclare Corine Delesie, gérante d'un magasin de déguisements. Les costumes aux couleurs vives et aux paillettes apportent une dose d'énergie et de nostalgie, tout en s’adaptant parfaitement à l'esprit festif du réveillon.