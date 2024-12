"Le sang et les larmes continuent d’inonder notre monde", déclare dans son homélie de Noël Mgr Terlinden

Lors de son homélie de Noël, l'archevêque Luc Terlinden a commencé par un constat poignant : "Le contexte de la naissance de Jésus était aussi marqué par la guerre, la violence, le sang et les larmes. 'Les bottes frappaient le sol et les manteaux étaient couverts de sang', nous dit le prophète Isaïe. Combien de peuples, aujourd’hui encore, ne peuvent-ils pas se reconnaître dans ces paroles ? Chaque jour, ce drame se rejoue sous nos yeux : en Ukraine, à Gaza, ou à travers les images des atrocités perpétrées par l’ancien régime en Syrie. Le sang et les larmes continuent d’inonder notre monde", a-t-il déclaré.

Peut-on réellement se réjouir en des temps de désolation ?

Face à ces tragédies, l’archevêque délivre néanmoins un message d’espoir en vue de jours meilleurs. "Et pourtant, au milieu de cette obscurité, le prophète annonce aussi une ère de lumière et de joie. Comment cela est-il possible ? Peut-on réellement se réjouir en des temps de désolation et de violence ? La naissance de Jésus nous offre une réponse. À Noël, l’espérance est aussi née", ajoute Mgr Luc Terlinden.