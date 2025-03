Le site d'Audi Brussels pourrait-il se transformer en une usine d'armement? "On n'est pas dans du virtuel, les choses vont vite"

Plus question de produire des munitions au cœur de la ville comme évoqué dans un premier temps. Si le projet se concrétise, ce seront probablement des blindés légers. Le bourgmestre de Forest se montre ouvert à toute proposition qui ne mettrait pas sa population en danger. "Au départ, on a parlé d'une usine de guerre, d'une usine d'armement. En tant que bourgmestre de Forest, ça me paraît assez logique de penser à la sécurité des habitants, qu'ils soient forestois ou bruxellois et donc cette proposition évolue au fil du temps. Aujourd'hui, on parle d'une usine de véhicules qui pourrait servir à l'armée. C'est évidemment quelque chose de tout à fait différent. Les balises qui sont les plus importantes pour nous, c'est travailler ensemble avec la région et le fédéral pour avoir des entreprises qui s'installent durablement sur le site et qui soient créatrices d'emplois", note Charles Spappens, bourgmestre de la commune.

Le site bruxellois n'est pas la seule option pour le groupe John Cockerill, dont les équipes seront sur place la semaine prochaine, avec celles d'Audi, des représentants de la filière technologique, ainsi que le ministre de la Défense.